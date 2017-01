CIENCIA VS. FICCIÓN

Este blog pretende explicar la ciencia y la tecnología a partir de las películas ... o explicar las películas a partir de la ciencia y de la tecnología, según se mire. NO se trata de un blog de críticas de cine, que una película sea o no científicamente correcta no la hace mejor ni peor, pero es curioso estudiar sus aciertos o fallos. Tampoco pretendo ser exhaustivo en las explicaciones, quien quiera añadir detalles puede hacerlo en los comentarios.